Авто эвакуационной миссии подорвалось на выезде из Берислава: погиб полицейский, 4 раненых

Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 16:18
Авто эвакуационной миссии подорвалось на выезде из Берислава: погиб полицейский, 4 раненых
поврежденный автомобиль полиции. иллюстративное фото полиции Харьковской области

Автомобиль эвакуационной группы, которая выполняла задание по эвакуации граждан, подорвался на взрывчатке в Херсонской области: один полицейский погиб, еще двое его коллег и двое коммунальщиков получили ранения

Источник: глава Бериславской городской военной администрации Владимир Литвинов в соцсетях

Детали: Указано, что 10 сентября эвакуационная группа, в состав которой входили трое сотрудников Бериславского районного отдела полиции, возвращалась из города Берислав к месту временной дислокации подразделения. Накануне они выполняли задание по эвакуации, во время которого попали под вражеский обстрел.

При выезде из города служебный автомобиль коммунального предприятия наехал на взрывоопасный предмет. В результате подрыва один полицейский погиб, еще двое его коллег и двое работников коммунального предприятия Бериславской общины получили ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, добавил глава ГВА.

Прямая речь Литвинова: "Эта трагедия – напоминание о том, что каждая эвакуация происходит под обстрелами, под угрозой взрывов и смерти. И каждый, кто остается на опасной территории, подвергает риску не только себя, но и тех, кто приходит на помощь.

Полицейские, спасатели, медики – они ежедневно рискуют собственной жизнью, чтобы спасти других. Будьте ответственными. Не ждите последнего момента. Эвакуируйтесь, пока еще есть такая возможность".

