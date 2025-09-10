Трамп хоче страти для вбивці 23-річної українки, а Маск пообіцяв мільйон доларів на мурали з нею
Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари 34-річного безхатька ДеКарлоса Брауна-молодшого, якого підозрюють у вбивстві 22 серпня 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова Трампа: "Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна зазнати "швидкого" (без сумніву!) судового розгляду і бути засудженою лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може!!!".
Деталі: Як відомо, американський президент використовує трагічну загибель українки у своїй кампанії проти демократів. Так, у своєму зверненні до нації 9 вересня розкритикував політику демократів, яку вважає причиною зростання злочинності.
Своєю чергою, американський бізнесмен Ілон Маск в соцмережі Х заявив, що виділить 1 мільйон доларів на ініціативу зі створення муралів із зображенням убитої Заруцької.
Як зазначає hromadske, пропозицію створити стінописи із зображенням Заруцької у відомих місцях американських міст висунув ірландський "технобос" та генеральний директор Intercom Еоган Маккейб. Він відомий у медіа фінансуванням кампанії Дональда Трампа та закликами розслідувати висвітлення теми міграції ірландськими медіа.
Маск відповів на його ініціативу: "Я внесу 1 мільйон доларів".
Протягом останніх днів Ілон Маск, консервативні англомовні блогери та представники Білого дому активно поширювали дописи про вбивство Ірини Заруцької та кадри з нападом на дівчину. Маск неодноразово репостив дописи, де наголошується на "кореляції раси та рівня злочинності" (як відомо, нападником на українку був темношкірий американець) та критикується висвітлення цього убивства в медіа.
Передісторія:
- Трагедія сталася ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. За даними поліції, Ірина Заруцька отримала численні ножові поранення і померла на місці.
- Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний ДеКарлос Браун-молодший. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, а згодом заарештували і висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
- Згідно з судовими записами, Браун має тривале кримінальне минуле – з 2011 року його неодноразово затримували за крадіжки, розбій із використанням зброї та погрози.