Трамп хоче страти для вбивці 23-річної українки, а Маск пообіцяв мільйон доларів на мурали з нею

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари 34-річного безхатька ДеКарлоса Брауна-молодшого, якого підозрюють у вбивстві 22 серпня 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна зазнати "швидкого" (без сумніву!) судового розгляду і бути засудженою лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може!!!".

Деталі: Як відомо, американський президент використовує трагічну загибель українки у своїй кампанії проти демократів. Так, у своєму зверненні до нації 9 вересня розкритикував політику демократів, яку вважає причиною зростання злочинності.

Своєю чергою, американський бізнесмен Ілон Маск в соцмережі Х заявив, що виділить 1 мільйон доларів на ініціативу зі створення муралів із зображенням убитої Заруцької.

Як зазначає hromadske, пропозицію створити стінописи із зображенням Заруцької у відомих місцях американських міст висунув ірландський "технобос" та генеральний директор Intercom Еоган Маккейб. Він відомий у медіа фінансуванням кампанії Дональда Трампа та закликами розслідувати висвітлення теми міграції ірландськими медіа.

Маск відповів на його ініціативу: "Я внесу 1 мільйон доларів".

Протягом останніх днів Ілон Маск, консервативні англомовні блогери та представники Білого дому активно поширювали дописи про вбивство Ірини Заруцької та кадри з нападом на дівчину. Маск неодноразово репостив дописи, де наголошується на "кореляції раси та рівня злочинності" (як відомо, нападником на українку був темношкірий американець) та критикується висвітлення цього убивства в медіа.

