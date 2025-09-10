Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп хочет казни для убийцы 23-летней украинки, а Маск пообещал миллион долларов на муралы с ней

Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 16:45
Трамп хочет казни для убийцы 23-летней украинки, а Маск пообещал миллион долларов на муралы с ней
Ирина Заруцкая и ее вероятный убийца. Фото из соцсетей

Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни 34-летнего бездомного ДеКарлоса Брауна-младшего, которого подозревают в убийстве 22 августа 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно подвергнуться "скорому" (без сомнения!) судебному разбирательству и быть приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может!!!".

Реклама:
 

Детали: Как известно, американский президент использует трагическую гибель украинки в своей кампании против демократов. Так, в своем обращении к нации 9 сентября он раскритиковал политику демократов, которую считает причиной роста преступности.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х заявил, что выделит 1 миллион долларов на инициативу по созданию муралов с изображением убитой Заруцкой.

Как отмечает hromadske, предложение создать настенные росписи с изображением Заруцкой в известных местах американских городов выдвинул ирландский "техно-босс" и генеральный директор Intercom Эоган Маккейб. Он известен в СМИ финансированием кампании Дональда Трампа и призывами расследовать освещение темы миграции ирландскими СМИ.

РЕКЛАМА:

Маск ответил на его инициативу: "Я внесу 1 миллион долларов".

В последние дни Илон Маск, консервативные англоязычные блогеры и представители Белого дома активно распространяли сообщения об убийстве Ирины Заруцкой и кадры с нападением на девушку. Маск неоднократно репостил сообщения, в которых подчеркивается "корреляция расы и уровня преступности" (как известно, нападавшим на украинку был темнокожий американец) и критикуется освещение этого убийства в СМИ.

Предыстория:

  • Трагедия произошла вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. По данным полиции, Ирина Заруцкая получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
  • Подозреваемого в убийстве украинки арестовали – им оказался бездомный 34-летний ДеКарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни, а впоследствии арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.
  • Согласно судебным записям, Браун имеет длительное криминальное прошлое – с 2011 года его неоднократно задерживали за кражи, разбой с использованием оружия и угрозы.

СШАубийствобеженцыТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
США
Убийство украинской беженки в США: нападающему может грозить смертная казнь
США готовы ввести 100% тарифы против Китая и Индии, но только вместе с ЕС – FT
Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу: "Это акт войны"
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: