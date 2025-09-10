Трамп хочет казни для убийцы 23-летней украинки, а Маск пообещал миллион долларов на муралы с ней

Ирина Заруцкая и ее вероятный убийца. Фото из соцсетей

Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни 34-летнего бездомного ДеКарлоса Брауна-младшего, которого подозревают в убийстве 22 августа 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно подвергнуться "скорому" (без сомнения!) судебному разбирательству и быть приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может!!!".

Детали: Как известно, американский президент использует трагическую гибель украинки в своей кампании против демократов. Так, в своем обращении к нации 9 сентября он раскритиковал политику демократов, которую считает причиной роста преступности.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х заявил, что выделит 1 миллион долларов на инициативу по созданию муралов с изображением убитой Заруцкой.

Как отмечает hromadske, предложение создать настенные росписи с изображением Заруцкой в известных местах американских городов выдвинул ирландский "техно-босс" и генеральный директор Intercom Эоган Маккейб. Он известен в СМИ финансированием кампании Дональда Трампа и призывами расследовать освещение темы миграции ирландскими СМИ.

Маск ответил на его инициативу: "Я внесу 1 миллион долларов".

В последние дни Илон Маск, консервативные англоязычные блогеры и представители Белого дома активно распространяли сообщения об убийстве Ирины Заруцкой и кадры с нападением на девушку. Маск неоднократно репостил сообщения, в которых подчеркивается "корреляция расы и уровня преступности" (как известно, нападавшим на украинку был темнокожий американец) и критикуется освещение этого убийства в СМИ.

