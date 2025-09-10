Усі розділи
У Польщі знайшли уламки вже 10 російських дронів, що залетіли в країну в ніч на 10 вересня

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 18:26
У Польщі знайшли уламки вже 10 російських дронів, що залетіли в країну в ніч на 10 вересня
уламок російського дрона, що залетів у Польщу 10 вересня. фото: Gorąca Linia RMF FM

Надвечір середи у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – це приблизно половина від загальної кількості дронів держави-агресора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі повідомили, що станом на 15:00 за польським часом познаходили залишки вже десяти БпЛА з тих, що залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Більшість уламків знайшли на території Люблінського воєводства, що межує з Волинською областю України та Білоруссю – у населених пунктах Чоснувка і Заблоче-Колонія (біля міста Бяла Подляска), Чесники (біля Замостя), Вирики і Великий Лан (біля Влодави), Кшивоверська Колонія і Вигалев (біля міста Парчів).

Крім того, рештки БпЛА були знайдені у Мнішкуві на південний схід від Лодзі та в Олесно біля Ельблонга, що на півночі країни неподалік Гданська. Від останніх до східних кордонів Польщі – понад 200 кілометрів.

Також повідомляли про виявлені уламки ракети на території Люблінського воєводства, проте невідомо, чи вона потрапила в країну під час сьогоднішньої атаки, чи давніше. Один з безпілотників зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто. 

На місці знахідок працюють спеціалізовані служби та співробітники прокуратури. 

Передісторія:

