У Польщі знайшли уламки вже 10 російських дронів, що залетіли в країну в ніч на 10 вересня
Надвечір середи у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – це приблизно половина від загальної кількості дронів держави-агресора.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі повідомили, що станом на 15:00 за польським часом познаходили залишки вже десяти БпЛА з тих, що залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.
Більшість уламків знайшли на території Люблінського воєводства, що межує з Волинською областю України та Білоруссю – у населених пунктах Чоснувка і Заблоче-Колонія (біля міста Бяла Подляска), Чесники (біля Замостя), Вирики і Великий Лан (біля Влодави), Кшивоверська Колонія і Вигалев (біля міста Парчів).
Крім того, рештки БпЛА були знайдені у Мнішкуві на південний схід від Лодзі та в Олесно біля Ельблонга, що на півночі країни неподалік Гданська. Від останніх до східних кордонів Польщі – понад 200 кілометрів.
Також повідомляли про виявлені уламки ракети на території Люблінського воєводства, проте невідомо, чи вона потрапила в країну під час сьогоднішньої атаки, чи давніше. Один з безпілотників зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.
На місці знахідок працюють спеціалізовані служби та співробітники прокуратури.
Передісторія:
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.
- У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.