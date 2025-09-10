В Польше нашли обломки уже 10 российских дронов, залетевших в страну в ночь на 10 сентября

К вечеру среды в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – это примерно половина от общего количества дронов государства-агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: В Министерстве внутренних дел и администрации Польши сообщили, что по состоянию на 15:00 по польскому времени нашли остатки уже десяти БПЛА из тех, что залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября.

Большинство обломков нашли на территории Люблинского воеводства, граничащего с Волынской областью Украины и Беларусью – в населенных пунктах Чоснувка и Заблоче-Колония (возле города Бяла Подляска), Чесники (возле Замостья), Вырики и Великий Лан (возле Влодавы), Кшивоверская Колония и Выгалев (возле города Парчев).

Кроме того, остатки БПЛА были найдены в Мнишкуве к юго-востоку от Лодзи и в Олесно возле Эльблонга, что на севере страны недалеко от Гданьска. От последних до восточных границ Польши – более 200 километров.

Также сообщали об обнаруженных обломках ракеты на территории Люблинского воеводства, однако неизвестно, попала ли она в страну во время сегодняшней атаки или раньше. Один из беспилотников разрушил крышу частного дома и повредил автомобиль.

На месте находок работают специализированные службы и сотрудники прокуратуры.

Предыстория: