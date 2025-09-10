Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: "Почалось!"

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі.

Джерело: американський лідер у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!".

Деталі: Достеменно не відомо, що має на увазі Трамп. Інших реакцій-коментарів наразі не оприлюднено.

Раніше з’явилася інформація, що американський президент планує поговорити з польським візаві Каролем Навроцьким після того, як на території Польщі впали російські дрони.

У Білому домі сказали, що розмова президентів США та Польщі відбудеться у середу, але не уточнили інших подробиць.

Передісторія: