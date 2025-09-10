Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: "Почалось!"

Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 19:10
Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: Почалось!
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі.

Джерело: американський лідер у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!".

Реклама:
 

Деталі: Достеменно не відомо, що має на увазі Трамп. Інших реакцій-коментарів наразі не оприлюднено.

Раніше з’явилася інформація, що американський президент планує поговорити з польським візаві Каролем Навроцьким після того, як на території Польщі впали російські дрони.

У Білому домі сказали, що розмова президентів США та Польщі відбудеться у середу, але не уточнили інших подробиць.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

ПольщаТрампбезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Усі новини...
Польща
У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Сікорський після вторгнення дронів РФ: Не буду прикидатись, що гірше бути не може
Останні новини
23:41
Держсекретар США ще не впевнений, що російські дрони навмисно спрямували в Польщу
23:16
Росіяни найбільше атакували на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:54
Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина
22:49
Президент Фінляндії: Спочатку припинення вбивств, а вже потім мирні перемовини
22:12
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
21:58
боксУсик дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
21:42
"Унікальна ситуація": Віцепрем'єр розповів, як Україна йтиме до ЄС, поки діє вето Угорщини
21:33
Керівник розвідки Естонії: Росія боїться повноцінної гонки озброєння із Заходом
21:25
У Росії стався вибух на залізничних коліях: загинули співробітники Росгвардії, затримуються поїзди
21:05
Україна до кінця вересня завершить скринінг, Молдова впорається раніше
Усі новини...
Реклама:
Реклама: