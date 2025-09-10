Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: "Почалось!"
Середа, 10 вересня 2025, 19:10
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі.
Джерело: американський лідер у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!".
Деталі: Достеменно не відомо, що має на увазі Трамп. Інших реакцій-коментарів наразі не оприлюднено.
Раніше з’явилася інформація, що американський президент планує поговорити з польським візаві Каролем Навроцьким після того, як на території Польщі впали російські дрони.
У Білому домі сказали, що розмова президентів США та Польщі відбудеться у середу, але не уточнили інших подробиць.
Передісторія:
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни 10 вересня. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.
- У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.