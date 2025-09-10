Трамп отреагировал на залет дронов РФ в Польшу: "Началось!"

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал вторжение российских дронов на территорию Польши.

Источник: американский лидер в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Что за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!".

Детали: Точно неизвестно, что имеет в виду Трамп. Других реакций-комментариев пока не обнародовано.

Ранее появилась информация, что американский президент планирует поговорить с польским визави Каролем Навроцким после того, как на территории Польши упали российские дроны.

В Белом доме сказали, что разговор президентов США и Польши состоится в среду, но не уточнили других подробностей.

Предыстория: