Трамп отреагировал на залет дронов РФ в Польшу: "Началось!"
Среда, 10 сентября 2025, 19:10
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал вторжение российских дронов на территорию Польши.
Источник: американский лидер в своей соцсети Truth Social
Прямая речь: "Что за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!".
Детали: Точно неизвестно, что имеет в виду Трамп. Других реакций-комментариев пока не обнародовано.
Ранее появилась информация, что американский президент планирует поговорить с польским визави Каролем Навроцким после того, как на территории Польши упали российские дроны.
В Белом доме сказали, что разговор президентов США и Польши состоится в среду, но не уточнили других подробностей.
Предыстория:
- Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.
- Спикер польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации.
- В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, а беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.