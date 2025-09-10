Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп

На Полтавщині під час будівництва фортифікацій влада змушувала підприємства відправляти працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк

Пряма мова Железняка: "Для пошуку людей на будівництво Полтавська ОВА придумала креативний підхід.

Ряд приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Якщо відмовляються, то не отримують.

У чому схема? Ну, гроші на роботи списувалися на інших зовсім людей".

Передісторія: Раніше Железняк заявив, що у 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині, однак замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми.