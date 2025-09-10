Люди бесплатно строили фортификации для Полтавской ОВА ради бронирования – нардеп

В Полтавской области во время строительства фортификаций власти заставляли предприятия отправлять работников работать бесплатно в обмен на бронирование от мобилизации.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Прямая речь Железняка: "Для поиска людей на строительство Полтавская ОГА придумала креативный подход.

Реклама:

Ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить "критичность" в обмен на делегирование своих работников для такого строительства. Если отказываются, то не получают.

В чем схема? Ну, деньги на работы списывались на других совсем людей".

Предыстория: Ранее Железняк заявил, что в 2024 году Полтавская ОВА заключила контракты на сумму более 370 млн грн для строительства фортификаций в Донецкой области, однако вместо укреплений были возведены "декорации", а не менее 200 млн грн разворованы через фиктивные схемы.