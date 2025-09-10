У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників
Середа, 10 вересня 2025, 20:54
Станом на вечір середи на території Польщі знайшли уламки вже 15 російських безпілотників.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Один із 15 безпілотних літальних апаратів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави. Дрон не завдав збитків. За попередніми даними, БпЛА не був оснащений вибухівкою.
Міністерство внутрішніх справ оголосило про ще одне місце знахідки у Чижуві. Там знайшли розбитий безпілотний літальний апарат на полі. Він не завдав жодних збитків.
Уламки дрона також були знайдені в Бихавці-Тшетій поблизу Любліна. Там падаючий дрон пошкодив дах сільськогосподарської будівлі.
Відтак, за попередніми даними, уламки безпілотників знайшли у:
- Люблінському воєводстві: у населених пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;
- Лодзинському воєводстві: у Мнішеві.
- Вармінсько-Мазурському воєводстві: у населеному пункті Олесьно;
- У Мазовецькому воєводстві: між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;
- У Свентокшиському воєводстві: у населеному пункті Чижув, у Собутці.