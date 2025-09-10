Усі розділи
У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 20:54
Дрон, знайдений неподалік від Любліна, в населеному пункті Бихавка Тшетя. Фото з соцмережі Х

Станом на вечір середи на території Польщі знайшли уламки вже 15 російських безпілотників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Один із 15 безпілотних літальних апаратів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави. Дрон не завдав збитків. За попередніми даними, БпЛА не був оснащений вибухівкою.

Міністерство внутрішніх справ оголосило про ще одне місце знахідки у Чижуві. Там знайшли розбитий безпілотний літальний апарат на полі. Він не завдав жодних збитків.

Уламки дрона також були знайдені в Бихавці-Тшетій поблизу Любліна. Там падаючий дрон пошкодив дах сільськогосподарської будівлі.

Відтак, за попередніми даними, уламки безпілотників знайшли у:

  • Люблінському воєводстві: у населених пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;
  • Лодзинському воєводстві: у Мнішеві.
  • Вармінсько-Мазурському воєводстві: у населеному пункті Олесьно;
  • У Мазовецькому воєводстві: між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;
  • У Свентокшиському воєводстві: у населеному пункті Чижув, у Собутці.

