В Польше нашли обломки 15 российских беспилотников

Дрон, найденный недалеко от Люблина, в населенном пункте Быхавка Тшетя. Фото из соцсети Х

По состоянию на вечер среды на территории Польши нашли обломки уже 15 российских беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Один из 15 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы. Дрон не нанес ущерба. По предварительным данным, БпЛА не был оснащен взрывчаткой.

Реклама:

Министерство внутренних дел объявило еще об одном месте находки в Чижуве. Там на поле нашли разбитый беспилотный летательный аппарат. Он не нанес никакого ущерба.

Осколки дрона также были найдены в Быхавке-Тшетой недалеко от Люблина. Там падающий дрон повредил крышу сельскохозяйственного здания.

Таким образом, по предварительным данным, обломки беспилотников нашли в:

РЕКЛАМА: