В Польше нашли обломки 15 российских беспилотников
По состоянию на вечер среды на территории Польши нашли обломки уже 15 российских беспилотников.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Один из 15 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы. Дрон не нанес ущерба. По предварительным данным, БпЛА не был оснащен взрывчаткой.
Министерство внутренних дел объявило еще об одном месте находки в Чижуве. Там на поле нашли разбитый беспилотный летательный аппарат. Он не нанес никакого ущерба.
Осколки дрона также были найдены в Быхавке-Тшетой недалеко от Люблина. Там падающий дрон повредил крышу сельскохозяйственного здания.
Таким образом, по предварительным данным, обломки беспилотников нашли в:
- Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Вихалев, Быхавка-Тшетя;
- Лодзинском воеводстве: в Мнишеве.
- Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;
- В Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;
- В Свентокшиском воеводстве: в населенном пункте Чижув, в Собутце.