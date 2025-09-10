Все разделы
В Польше нашли обломки 15 российских беспилотников

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 20:54
В Польше нашли обломки 15 российских беспилотников
Дрон, найденный недалеко от Люблина, в населенном пункте Быхавка Тшетя. Фото из соцсети Х

По состоянию на вечер среды на территории Польши нашли обломки уже 15 российских беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Один из 15 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы. Дрон не нанес ущерба. По предварительным данным, БпЛА не был оснащен взрывчаткой.

Министерство внутренних дел объявило еще об одном месте находки в Чижуве. Там на поле нашли разбитый беспилотный летательный аппарат. Он не нанес никакого ущерба.

Осколки дрона также были найдены в Быхавке-Тшетой недалеко от Люблина. Там падающий дрон повредил крышу сельскохозяйственного здания.

Таким образом, по предварительным данным, обломки беспилотников нашли в:

  • Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Вихалев, Быхавка-Тшетя;
  • Лодзинском воеводстве: в Мнишеве.
  • Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;
  • В Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;
  • В Свентокшиском воеводстве: в населенном пункте Чижув, в Собутце.

беспилотникиПольшавойнаРосcия
