В Україні затримали працівника австрійського каналу, Відень вимагає пояснень

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСереда, 10 вересня 2025, 22:44
В Україні затримали працівника австрійського каналу, Відень вимагає пояснень
фото: Getty Images

Посольство Австрії в Києві звернулось до української сторони у звʼязку із затриманням оператора австрійського телеканалу ORF – 53-річного українського громадянина і учасника бойових дій.

Джерело: APA, "Європейська правда"

Деталі: Редакційна рада ORF повідомила в середу, що поліція зупинила оператора каналу під час перевірки на дорозі, коли він їхав на зйомки в Тернопільську область.

Після цього військовий посадовець забрав оператора до відділку поліції в Тернополі, де його "утримують вже чотири дні без пояснення причин", кажуть в ORF.

"Ми вимагаємо від української влади негайного звільнення оператора ORF і пояснення причин його арешту. Оператору 53 роки, він пішов добровольцем на війну в 2022 році і був поранений в бою за Україну", – сказала редакційна рада телеканалу.

Там додали, що Україна хоче приєднатися до ЄС і "тому зобов'язана дотримуватися європейських стандартів щодо особистої безпеки і свободи ЗМІ".

У Міністерстві закордонних справ Австрії повідомили АРА, що посольство в Києві вжило заходів відразу після арешту і звернулося до МЗС України з проханням з'ясувати обставини.

"Австрія наполягає на дотриманні верховенства права. Однак, оскільки йдеться про громадянина України, можливості підтримки посольства дуже обмежені", – додали в австрійському МЗС.

АвстріяЗМІмедіадипломатичні відносини
