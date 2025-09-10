В Украине задержали сотрудника австрийского канала, Вена требует объяснений

Посольство Австрии в Киеве обратилось к украинской стороне в связи с задержанием оператора австрийского телеканала ORF – 53-летнего украинского гражданина и участника боевых действий.

Источник: APA. "Европейская правда"

Детали: Редакционный совет ORF сообщил в среду, что полиция остановила оператора канала во время проверки на дороге, когда он ехал на съемки в Тернопольскую область.

После этого военный чиновник забрал оператора в отделение полиции в Тернополе, где его "удерживают уже четыре дня без объяснения причин", говорят в ORF.

"Мы требуем от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения причин его ареста. Оператору 53 года, он ушел добровольцем на войну в 2022 году и был ранен в бою за Украину", – сказала редакционная коллегия телеканала.

Там добавили, что Украина хочет присоединиться к ЕС и "поэтому обязана соблюдать европейские стандарты в отношении личной безопасности и свободы СМИ".

В Министерстве иностранных дел Австрии сообщили АРА, что посольство в Киеве приняло меры сразу после ареста и обратилось к МИД Украины с просьбой выяснить обстоятельства.

"Австрия настаивает на соблюдении верховенства права. Однако, поскольку речь идет о гражданине Украины, возможности поддержки посольства очень ограничены", – добавили в австрийском МИД.