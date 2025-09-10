Усі розділи
Білорусь передавала Польщі дані про рух безпілотників уночі, там назвали це "корисним"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСереда, 10 вересня 2025, 23:57
Білорусь передавала Польщі дані про рух безпілотників уночі, там назвали це корисним
фото: getty images

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула підтвердив, що польська сторона отримала від Білорусі інформацію про проліт дронів у свій бік.

Джерело: TVN24, "Європейська правда"

Деталі: Кукула підтвердив заяву Білорусі про те, що вона передала попередження Польщі про рух безпілотників.

"Білоруси попередили нас, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони", – повідомив він.

На запитання про час попередження начальник польського Генштабу відповів, що "це попередження було для нас корисним".

"У цьому контексті для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю", – сказав Кукула.

Станом на вечір середи, 10 вересня, на території Польщі вже знайшли уламки 15 безпілотників.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

