Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь передавала Польше данные о движении беспилотников ночью, там назвали это "полезным"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСреда, 10 сентября 2025, 23:57
Беларусь передавала Польше данные о движении беспилотников ночью, там назвали это полезным
фото: getty images

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула подтвердил, что польская сторона получила от Беларуси информацию о пролете дронов в свою сторону.

Источник: TVN24, "Европейская правда"

Детали: Кукула подтвердил заявление Беларуси о том, что она передала предупреждение Польше о движении беспилотников.

Реклама:

"Белорусы предупредили нас, что через их воздушное пространство в нашем направлении летят дроны", – сообщил он.

На вопрос о времени предупреждения начальник польского Генштаба ответил, что "это предупреждение было для нас полезным".

"В этом контексте для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество", – сказал Кукула.

РЕКЛАМА:

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 15 беспилотников.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ПольшаБеларусьдипломатические отношениябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоDeepState: Россияне через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск
Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну
В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
видео"Взрослые мужчины выли и звали маму": экс-политзаключенные рассказали о пытках в Беларуси
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
фотоЗеленский сравнил Келлога с системой Patriot и предложил ему гражданство
Все новости...
Польша
Мерц: Вторжение российских дронов показало уязвимость противовоздушной обороны НАТО
ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы
Швеция срочно отправит в Польшу дополнительные средства ПВО и самолеты – Косиняк-Камыш
Последние новости
07:27
Россия заявила об запуске ракеты "Союз-2.1б" с космическими аппаратами
06:25
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Камчатки
05:12
США отклонили план Китая создать заповедник на спорном рифе у Филиппин
03:49
Президенты Португалии и Германии пообещали всегда поддерживать Украину
03:37
Германия одолела Финляндию на пути в финал Евробаскета-2025
02:45
Лидер КНДР заявил, что страна представит новую ядерную политику
01:43
В Португалии обнаружили возможную причину аварии фуникулёра в Лиссабоне
01:02
6 украинцев стартуют на чемпионат мира по легкой атлетике: расписание соревнований первого дня
00:57
США обвинили Россию в нарушении международного права после атаки дронов на Польшу
00:20
В Сумах слышали взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: