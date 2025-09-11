Усі розділи
Чергова стрілянина у школі в США: троє учнів у критичному стані

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 00:21
Чергова стрілянина у школі в США: троє учнів у критичному стані
Фото: Jefferson County Sheriff's Office

Щонайменше троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергрін, штат Колорадо (США). Правоохоронці проводять масштабну операцію з пошуку стрільця.

Джерело: CNN

Деталі: За словами правоохоронців, перший дзвінок на лінію 911 з повідомленням про стрілянину надійшов о 12:24 за місцевим часом. Стрілянина сталася на території школи, проте поки невідомо, чи інцидент відбувся всередині будівлі, чи зовні.

"Троє неповнолітніх з вогнепальними пораненнями перебувають на лікуванні в найближчій лікарні Святого Антонія, і влада не передбачає появи нових потерпілих", – заявив директор лікарні Кевін Каллінан.

Представниця офісу шерифа округу Джекі Келлі заявила, що підозрюваних поки не затримано. Поліція перевіряє, чи стрілець діяв самостійно, чи нападників було кілька. Тим часом понад 100 співробітників правоохоронних органів прочісують школу "клас за класом".

Трагедія в Колорадо стала вже 47-м випадком стрілянини у навчальних закладах США від початку 2025 року. З них 24 інциденти відбулися в університетських кампусах і 23 – у школах.

Напад у Колорадо стався менш ніж за годину після іншого резонансного випадку – вбивства відомого подкастера й прихильника Трампа Чарлі Кірка під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта.

США
