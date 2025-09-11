Очередная стрельба в школе в США: трое учеников в критическом состоянии

По меньшей мере трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергрин, штат Колорадо (США). Правоохранители проводят масштабную операцию по поиску стрелка.

Источник: CNN

Детали: По словам правоохранителей, первый звонок на линию 911 с сообщением о стрельбе поступил в 12:24 по местному времени. Стрельба произошла на территории школы, однако пока неизвестно, произошел ли инцидент внутри здания или снаружи.

"Трое несовершеннолетних с огнестрельными ранениями находятся на лечении в ближайшей больнице Святого Антония, и власти не предвидят появления новых пострадавших", – заявил директор больницы Кевин Каллинан.

Представитель офиса шерифа округа Джеки Келли заявила, что подозреваемые пока не задержаны. Полиция проверяет, действовал ли стрелок самостоятельно или нападавших было несколько. Тем временем более 100 сотрудников правоохранительных органов прочесывают школу "класс за классом".

Трагедия в Колорадо стала уже 47-м случаем стрельбы в учебных заведениях США с начала 2025 года. Из них 24 инцидента произошли в университетских кампусах и 23 – в школах.

Нападение в Колорадо произошло менее чем через час после другого резонансного случая – убийства известного подкастера и сторонника Трампа Чарли Кирка во время его выступления в кампусе университета Валли в штате Юта.