Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Сумах: є руйнування і пожежі

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 02:22
Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Сумах: є руйнування і пожежі
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 11 вересня російські війська атакували будівлю одного з навчальних закладів у Зарічному районі міста Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, є руйнування та пошкодження. 

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар

Пряма мова Кобзаря: "Два вибухи, які пролунали в місті – це влучання ворожих безпілотників по одному з навчальних закладів. Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає.

Деталі: Начальник Сумської ОВА уточнив, що під атакою був Зарічний район. Після влучання дронів виникла пожежа, зафіксовано руйнування будівель, також пошкоджений транспорт установи. 

"Попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна", – резюмував Григоров.

Передісторія: 

  • Місцеві ЗМІ повідомляли про серію вибухів близько першої години ночі. 

Сумибезпілотникипожежа
