Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Сумах: є руйнування і пожежі

У ніч на 11 вересня російські війська атакували будівлю одного з навчальних закладів у Зарічному районі міста Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, є руйнування та пошкодження.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар

Пряма мова Кобзаря: "Два вибухи, які пролунали в місті – це влучання ворожих безпілотників по одному з навчальних закладів. Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає.

Реклама:

Деталі: Начальник Сумської ОВА уточнив, що під атакою був Зарічний район. Після влучання дронів виникла пожежа, зафіксовано руйнування будівель, також пошкоджений транспорт установи.

"Попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна", – резюмував Григоров.

Передісторія:

614РЕКЛАМА: