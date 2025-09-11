Российские дроны ударили по учебному заведению в Сумах: есть разрушения и пожары

В ночь на 11 сентября российские войска атаковали здание одного из учебных заведений в Заречном районе города Сумы. В результате атаки вспыхнул пожар, есть разрушения и повреждения.

Источник: начальник Сумской ОГА Олег Григоров, и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь

Прямая речь Кобзаря: "Два взрыва, которые прогремели в городе – это попадание вражеских беспилотников по одному из учебных заведений. По состоянию на сейчас информации о погибших или раненых нет.

Детали: Начальник Сумской ОВА уточнил, что под атакой был Заречный район. После попадания дронов возник пожар, зафиксировано разрушение зданий, также поврежден транспорт учреждения.

"Предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна", – резюмировал Григоров.

Предыстория:

