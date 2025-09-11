Рятувальники показали наслідки російського удару по навчальному закладу в Сумах

Пожежу, що виникла внаслідок російського удару по навчальному закладу у Сумах вночі 11 вересня, загасили, будівлі зазнали значних пошкоджень.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння".

фото дснс

Деталі: Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках.

Зазначається, що рятувальники обстежили місце влучання.

Передісторія:

