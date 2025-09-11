Все разделы
Спасатели показали последствия российского удара по учебному заведению в Сумах

Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 07:31
Спасатели показали последствия российского удара по учебному заведению в Сумах
ФОТО ГСЧС

Пожар, возникший в результате российского удара по учебному заведению в Сумах ночью 11 сентября, потушен, здания получили значительные повреждения.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Значительные повреждения и частичные разрушения получили здания учреждения, в одном из которых возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения".

ФОТО ГСЧС

Детали: Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в расположенных рядом многоквартирных жилых домах.

 
ФОТО ГСЧС
 
ФОТО ГСЧС

Отмечается, что спасатели обследовали место попадания. 

 
ФОТО ГСЧС
 
ФОТО ГСЧС

Предыстория:

