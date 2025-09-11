Росія атакувала 66 дронами, половина з них – "Шахеди"

В ніч на 11 вересня російські окупаційні війська атакували 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, ППО знешкодила 62 з них.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: З 21.00 середи противник атакував із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Реклама:

За даними Повітряних сил ЗСУ, понад 50 із ворожих безпілотників були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях.

614РЕКЛАМА:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.