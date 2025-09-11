Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала 66 дронами, половина из них – "Шахеды"

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 сентября 2025, 09:20
Россия атаковала 66 дронами, половина из них – Шахеды
обломок сбитого дрона. фото ГПСУ

В ночь на 11 сентября российские оккупационные войска атаковали 66 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, ПВО обезвредила 62 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 21.00 среды противник атаковал из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Реклама:

По данным Воздушных сил ВСУ, более 50 из вражеских беспилотников были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях.

РЕКЛАМА:

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ШахедбеспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Шахед
Зеленский о "Шахедах" над Польшей: Крайне опасный прецедент для Европы
Сибига предупреждает, что слабый ответ на дроны в Польше спровоцирует РФ еще больше
Россия атаковала 84 беспилотниками, 23 дрона ударили в цели
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: