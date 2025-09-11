Россия атаковала 66 дронами, половина из них – "Шахеды"

В ночь на 11 сентября российские оккупационные войска атаковали 66 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, ПВО обезвредила 62 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 21.00 среды противник атаковал из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

По данным Воздушных сил ВСУ, более 50 из вражеских беспилотников были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.