СБУ відкрила 180 справ щодо священників УПЦ з початку повномасштабної війни

Служба безпеки України відкрила 180 справ щодо священників Української православної церкви (УПЦ) з початку повномасштабної війни, серед фігурантів 23 архієреї.

Джерело: стаття УП "Диявол під прикриттям. Як священники УПЦ співпрацюють із російськими спецслужбами і виправдовують війну"

Деталі: Кримінальні справи розслідують за фактами протиправної діяльності священників УПЦ.

Реклама:

Провадження розпочали за різними статтями – від державної зради і виправдовування російської агресії проти України до розбещення неповнолітніх і незаконного переправлення громадян через кордон. Публікуємо статистику кримінальних справ, відкритих за статтями про співпрацю священників із Росією.

ІНФОГРАФІКА УП

Наразі українські суди загалом визнали винними у вчинені злочинів 38 духівників Української православної церкви.

ІНФОГРАФІКА УП

Що передувало: В серпні 2025-го голова СБУ Василь Малюк розповів про понад 170 кримінальних справ стосовно священників УПЦ.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

Експерти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) виявили ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ із Російською православною церквою. І зобовʼязали організацію розірвати всі зв’язки з РПЦ до 18 серпня 2025 року.

Однак у Київській митрополії відмовилися виконувати припис ДЕСС, аргументуючи тим, що пункти документа фікційні і не стосуються УПЦ. У відповідь на це фахівці Держетнополітики подали до суду позов з вимогою припинити державну реєстрацію Київської митрополії Української православної церкви.