СБУ открыла 180 дел в отношении священников УПЦ с начала полномасштабной войны

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 09:30
СБУ открыла 180 дел в отношении священников УПЦ с начала полномасштабной войны
Фото СБУ

Служба безопасности Украины открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) с начала полномасштабной войны, среди фигурантов 23 архиерея.

Источник: статья УП "Дьявол под прикрытием. Как священники УПЦ сотрудничают с российскими спецслужбами и оправдывают войну"

Детали: Уголовные дела расследуются по фактам противоправной деятельности священников УПЦ. 

Производство начаты по разным статьям – от государственной измены и оправдания российской агрессии против Украины до развращения несовершеннолетних и незаконной переправки граждан через границу. Публикуем статистику уголовных дел, открытых по статьям о сотрудничестве священников с Россией.

 
ИНФОГРАФИКА УП

На данный момент украинские суды в общем признали виновными в совершении преступлений 38 духовников Украинской православной церкви.

 
ИНФОГРАФИКА УП

Что предшествовало: В августе 2025 года глава СБУ Василий Малюк рассказал о более чем 170 уголовных делах в отношении священников УПЦ.

Предыстория:

Эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнаружили признаки аффилированности Киевской митрополии УПЦ с Русской православной церковью. И обязали организацию разорвать все связи с РПЦ до 18 августа 2025 года.

Однако в Киевской митрополии отказались выполнять предписание ГЭСС, аргументируя это тем, что пункты документа фикционные и не касаются УПЦ. В ответ на это специалисты Госэтнополитики подали в суд иск с требованием прекратить государственную регистрацию Киевской митрополии Украинской православной церкви.

УПЦ МПСБУ
УПЦ МП
