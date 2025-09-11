Усі розділи
Сирський: РФ копіює українські дрони-перехоплювачі і нарощує дальність БпЛА

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 09:50
Сирський. фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує на створенні нових технологій і тактик застосування безпілотних систем, адже Росія копіює успішні українські технології та нарощує глибину ураження своїх дронів.

Джерело: генерал за підсумками щомісячної наради з питань розвитку Сил безпілотних систем

Пряма мова: "Доповідь розвідки. Противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем".

Деталі: Також головком зазначив, що ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. Це вимагає посилення українських підрозділів радіоелектронної боротьби. За словами Сирського, спроможності РЕБ масштабуються, і вже видно результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами.

Генерал повідомив також, що протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч ворожих цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

Читайте також: Збиття "Шахедів" як хобі. Хто і як в українській армії намагається самостійно збивати російські БПЛА, що летять углиб країни

безпілотникивійнаСирськийРосія
