Сырский: РФ копирует украинские дроны-перехватчики и наращивает дальность БпЛА

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркивает важность создания новых технологий и тактик применения беспилотных систем, ведь Россия копирует успешные украинские технологии и наращивает глубину поражения своих дронов.

Источник: генерал по итогам ежемесячного совещания по вопросам развития Сил беспилотных систем

Прямая речь: "Доклад разведки. Противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать наши успешные технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков. Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает. Наша задача — постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем".

Реклама:

Детали: Также глава отметил, что враг наращивает глубину поражения с помощью БпЛА. Это требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы. По словам Сырского, возможности РЭБ масштабируются, и уже виден результат – в августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами.

Генерал сообщил также, что в течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч вражеских целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомбардировщиками, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы.

Читайте также: Сбивание "Шахедов" как хобби. Кто и как в украинской армии пытается самостоятельно сбивать российские БПЛА, летящие вглубь страны