Польща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 10:41
Польща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю
Ілюстрація з сайту ЄП

У східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з 10 вересня до 9 грудня обмежили авіаційний рух з міркувань національної безпеки, повідомило Агентство польської авіаційної навігації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Обмеження ввели відповідно до розпорядження міністра інфраструктури.

У комюніке Агентства зазначено, що на прохання Оперативного командування видів збройних сил з 10 вересня з 22:00 до 9 грудня до 23:59 діє обмеження повітряного руху в східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Зона EP R129 охоплює весь кордон з Україною та Білоруссю.

Наголошується, що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових повітряних суден. 

Також у цій зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних суден.

Вдень, від сходу сонця до заходу сонця, у зоні EP R129 діє заборона польотів, окрім таких винятків:

  • пілотовані літальні апарати, які здійснюють політ після подання плану польоту, обладнані діючим транспондером у режимі A і C або в режимі S, які підтримують постійний радіозв’язок "повітря-земля" з відповідним органом ATS і які, у разі потреби, встановлюють двосторонній зв’язок на відповідному каналі зв’язку цього органу;
  • військові літальні апарати;
  • польоти за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
  • польоти зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

У комюніке назначили, що можуть дозволити польоти державної авіації та авіаційної швидкої допомоги, а також польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей або тварин, зокрема у разі стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій. 

Також можуть бути дозволені польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

Агентство підкреслило, що вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень авіаційного права.

Передісторія:

  • У ніч на 10 вересня під час атаки Російської Федерації на Україну польський повітряний простір неодноразово порушували дрони. Польські та союзницькі радіолокаційні системи відстежили кільканадцять дронів. У випадках, коли вони могли становити загрозу, було ухвалено рішення про їхню нейтралізацію.
  • Після нальоту російських дронів на Польщу НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.
  • У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу

