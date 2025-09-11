Все разделы
Польша ограничила авиасообщение у границ с Украиной и Беларусью

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 10:41
Польша ограничила авиасообщение у границ с Украиной и Беларусью
Иллюстрация с сайта ЕП

В восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью с 10 сентября по 9 декабря ограничили авиационное движение из соображений национальной безопасности, сообщило Агентство польской авиационной навигации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Ограничения ввели в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры.

В коммюнике Агентства указано, что по просьбе Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 действует ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129. Зона EP R129 охватывает всю границу с Украиной и Беларусью.

Отмечается, что от заката до восхода солнца действует полный запрет полетов в зоне EP R129, за исключением военных воздушных судов.

Также в этой зоне действует круглосуточный запрет полетов гражданских беспилотных судов.

Днем, от восхода солнца до заката, в зоне EP R129 действует запрет на полеты, кроме следующих исключений:

  • пилотируемые летательные аппараты, осуществляющие полет после представления плана полета, оборудованные действующим транспондером в режиме A и C или в режиме S, поддерживающие постоянную радиосвязь "воздух-земля" с соответствующим органом ATS и, в случае необходимости, устанавливающие двустороннюю связь на соответствующем канале связи этого органа;
  • военные летательные аппараты;
  • полеты по сигналам GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
  • полеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

В коммюнике указано, что могут быть разрешены полеты государственной авиации и авиационной скорой помощи, а также полеты с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, в частности в случае стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.

Также могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.

Агентство подчеркнуло, что вход в активную зону летательных аппаратов, не соответствующих критериям исключений, является нарушением положений авиационного права.

Предыстория:

  • В ночь на 10 сентября во время атаки Российской Федерации на Украину польское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны. Польские и союзные радиолокационные системы отследили несколько дронов. В случаях, когда они могли представлять угрозу, было принято решение об их нейтрализации.
  • После налета российских дронов на Польшу НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.
  • В Польше говорят, что Швеция срочно отправит в страну средства ПВО и самолеты после беспрецедентного вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ПольшаавиаУкраинаБеларусь
