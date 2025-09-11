Усі розділи
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки у Краматорську

Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 12:08
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки у Краматорську
Фото ДСНС

6 людей дістали поранення внаслідок російських ударів безпілотниками по місту Краматорськ на Донеччині вдень 11 вересня, під повторну атаку окупантів потрапили рятувальники.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно служба: "Місто масовано атакували ворожі дрони. Загалом… зафіксовано 15 ворожих ударів, поранені 6 людей. Виникли пожежі. Під час ліквідації загорання в адмінбудівлі по вогнеборцях завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину".

Деталі: Зазначається, що рятувальники не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання. 

 
Фото ДСНС

Також вогнеборці звільнили цивільних мешканців, які опинилися заблоковані у власній квартирі.

Донецька областьбезпілотникипожежа
