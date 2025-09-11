Все разделы
Россияне нанесли удар по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки в Краматорске

Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 12:08
Россияне нанесли удар по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки в Краматорске
Фото ГСЧС

6 человек получили ранения в результате российских ударов беспилотниками по городу Краматорск в Донецкой области днем 11 сентября, под повторную атаку оккупантов попали спасатели.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно служба: "Город массированно атаковали вражеские дроны. Всего... зафиксировано 15 вражеских ударов, ранены 6 человек. Возникли пожары. Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесен повторный удар. Осколки повредили пожарную автолестницу".

Детали: Отмечается, что спасатели не пострадали. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание. 

 
фото ГСЧС

Также пожарные освободили гражданских жителей, которые оказались заблокированы в собственной квартире.

Донецкая областьбеспилотникипожар
