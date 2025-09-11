Усі розділи
Речник Навроцького: 10 вересня увійде в підручники з історії як акт агресії РФ проти країни НАТО

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 11 вересня 2025, 12:36
Речник Навроцького: 10 вересня увійде в підручники з історії як акт агресії РФ проти країни НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав вторгнення російських дронів актом агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО та заявив, що 10 вересня увійде в історію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: 10 вересня майже два десятки російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Деякі з них були збиті.

"Вчорашній день багато чого змінив, це був перший випадок, коли країна НАТО була атакована таким чином, прилетіло кільканадцять безпілотників, деякі з них вдалося збити, в результаті атаки був зруйнований один житловий будинок, а одна сім'я залишилася без даху над головою", – заявив речник президента Польщі.

"Якщо розглядати це з історичної точки зору, а не тільки з політичної, то немає сумнівів, що ця дата буде записана в підручниках історії як акт агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО, проти Польщі (...) Це, безумовно, буде глибоко проаналізовано, і це, безумовно, буде записано в підручниках історії", – зазначив Лешкевич.

Раніше оцінку вторгненню російських дронів як акту агресії дали польські військові.

Лешкевич також зазначив, що вперше в історії Організації Північноатлантичного договору над територією однієї з країн НАТО був збитий безпілотник, причому голландськими пілотами.

"Це важливий сигнал для Путіна, адже він показує, перш за все, готовність захищати східний фланг НАТО. Системи спрацювали, хоча, звичайно, сам факт того, що ці безпілотники так вільно залетіли в межі республіки, викликає занепокоєння, і фактично до сьогодні ми все ще шукаємо останні безпілотники" – додав Рафал Лешкевич.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сподівається, що відповідь НАТО на порушення польського повітряного простору російськими дронами зупинить главу Кремля Владіміра Путіна від подальшої ескалації.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

