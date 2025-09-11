Спикер Навроцкого: 10 сентября войдет в учебники по истории как акт агрессии РФ против страны НАТО

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал вторжение российских дронов актом агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО и заявил, что 10 сентября войдет в историю.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "Вчерашний день многое изменил, это был первый случай, когда страна НАТО была атакована таким образом, прилетело несколько беспилотников, некоторые из них удалось сбить, в результате атаки был разрушен один жилой дом, а одна семья осталась без крыши над головой", – заявил представитель президента Польши.

"Если рассматривать это с исторической точки зрения, а не только с политической, то нет сомнений, что эта дата будет записана в учебниках истории как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, против Польши (...) Это, безусловно, будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории", – отметил Лешкевич.

Ранее оценку вторжению российских дронов как акта агрессии дали польские военные.

Лешкевич также отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит беспилотник, причем голландскими пилотами.

"Это важный сигнал для Путина, ведь он показывает, прежде всего, готовность защищать восточный фланг НАТО. Системы сработали, хотя, конечно, сам факт того, что эти беспилотники так свободно залетели в пределы республики, вызывает беспокойство, и фактически до сих пор мы все еще ищем последние беспилотники" – добавил Рафал Лешкевич.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский надеется, что ответ НАТО на нарушение польского воздушного пространства российскими дронами остановит главу Кремля Владимира Путина от дальнейшей эскалации.

