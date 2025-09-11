Усі розділи
Шмигаль: Рівень мобілізації в Україні є абсолютно стабільним, з тенденцією до зростання

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 13:11
Шмигаль: Рівень мобілізації в Україні є абсолютно стабільним, з тенденцією до зростання
Денис Шмигаль. фото з Telegram міністра

Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю Sky News

Пряма мова: "Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним з тенденцією до зростання, і ми мобілізуємо необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви".

Деталі: При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати:  рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони.

Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.

"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.

мобілізаціяШмигаль Міноборони
