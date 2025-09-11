Шмигаль: Рівень мобілізації в Україні є абсолютно стабільним, з тенденцією до зростання
Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву.
Джерело: Шмигаль в інтерв’ю Sky News
Пряма мова: "Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним з тенденцією до зростання, і ми мобілізуємо необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви".
Деталі: При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати: рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони.
Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.
"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.