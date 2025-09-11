Все разделы
Шмыгаль: Уровень мобилизации в Украине абсолютно стабилен, с тенденцией к росту

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 сентября 2025, 13:11
Шмыгаль: Уровень мобилизации в Украине абсолютно стабилен, с тенденцией к росту
Денис Шмыгаль. Фото из Telegram министра

Министр обороны Денис Шмыгаль уверяет, что уровень мобилизации в Украине в настоящее время является достаточным для восстановления личного состава Сил обороны и даже создания небольшого резерва.

Источник: Шмыгаль в интервью Sky News

Прямая речь: "Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен, с тенденцией к росту, и мы мобилизуем необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы".

Детали: При этом Шмыгаль сказал, что вынужден признать: уровень мобилизации в России покрывает их потери, несмотря на то, что эти потери в пять раз больше, чем у украинской стороны.

Государство-агрессор не испытывает никаких проблем с потерей 1 миллиона человек с начала этой войны. Половина российских солдат погибла, но они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли.

"Поэтому это вызов и это проблема", – добавил министр.

