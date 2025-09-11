У Харкові в лікарні помер 15-річний хлопець, поранений під час обстрілу РФ у серпні
Четвер, 11 вересня 2025, 13:11
У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу Куп’янського району.
Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Повідомляється, що після удару по селу Піщане підлітка у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні, де він перебував на апараті штучної вентиляції легень. Протягом місяця лікарі боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними з життям.
Що передувало:
- 10 серпня внаслідок російських обстрілів у Куп’янському районі одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.