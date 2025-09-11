У Харкові в лікарні помер 15-річний хлопець, поранений під час обстрілу РФ у серпні

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу Куп’янського району.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Повідомляється, що після удару по селу Піщане підлітка у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні, де він перебував на апараті штучної вентиляції легень. Протягом місяця лікарі боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними з життям.

