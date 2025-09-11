В Харькове в больнице скончался 15-летний парень, раненный во время обстрела РФ в августе

В больнице Харькова скончался 15-летний парень, который 10 августа получил тяжелые ранения в результате российского обстрела Купянского района.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Сообщается, что после удара по селу Песчаное подростка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В течение месяца врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

