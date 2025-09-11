В Харькове в больнице скончался 15-летний парень, раненный во время обстрела РФ в августе
Четверг, 11 сентября 2025, 13:11
В больнице Харькова скончался 15-летний парень, который 10 августа получил тяжелые ранения в результате российского обстрела Купянского района.
Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: Сообщается, что после удара по селу Песчаное подростка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В течение месяца врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Что предшествовало:
- 10 августа в результате российских обстрелов в Купянском районе один человек погиб, еще пятеро получили ранения.