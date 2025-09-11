Усі розділи
Ворожий FPV-дрон атакував поліцейське авто на Куп’янщині: троє поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 13:26
Ворожий FPV-дрон атакував поліцейське авто на Куп’янщині: троє поранених
пошкоджене авто поліції. ілюстративне фото поліції Харківщини

Російські окупаційні війська атакували службовий автомобіль поліцейських на Куп’янщині Харківської області, постраждали троє з п’яти правоохоронців.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 11 вересня під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль правоохоронців потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Атака сталася поблизу села Осинове.

В машині було п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

