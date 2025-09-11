Вражеский FPV-дрон атаковал полицейскую машину в Купянском районе: трое раненых
Четверг, 11 сентября 2025, 13:26
Российские оккупационные войска атаковали служебный автомобиль полицейских в Купянском районе Харьковщины, пострадали трое из пяти правоохранителей.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: 11 сентября во время патрулирования территории Купянского района служебный автомобиль правоохранителей попал под удар вражеского FPV-дрона. Атака произошла вблизи села Осиново.
В машине находились пять полицейских. В результате попадания ранения получили трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.