Зеленський: Росіяни змінюють ударні дрони кожні два-три місяці, Україна реагує

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 14:42
Рештки дрона Shahed 136 в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Фото з Вікіпедії

Україна кожні два-три місяці змінює способи боротьби із російськими ударними дронами, реагуючи на модифікації в безпілотниках ворога.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Руські змінюють ударні дрони (конструкцію -ред.) кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці. Вони змінюють двигуни – ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо РЕБи. Вони обходять РЕБи – ми будуємо три-чотири лінії РЕБів".

Деталі: Зеленський зауважив, що захист України та європейських країн від безпілотників має стати системною роботою, і це потребує координації й фінансування.

"Це велика робота з великим фінансуванням, без будь-якої бюрократії. Бюрократія – це правильні рішення в мирний процес. Тому що ви можете щось змінювати, а у "Шахедів" уже реактивні двигуни. До речі, я не впевнений, що у цих "Шахедів" (які перетнули кордон із Польщею у ніч проти 10 вересня – ред.) були реактивні двигуни – судячи з тієї швидкості, яка була. Однак поки що я не знаю всіх деталей", – сказав також глава держави.

безпілотникиШахедвійна
