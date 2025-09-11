Все разделы
Зеленский: Россияне меняют ударные дроны каждые два-три месяца, Украина реагирует

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 сентября 2025, 14:42
Зеленский: Россияне меняют ударные дроны каждые два-три месяца, Украина реагирует
Остатки дрона Shahed 136 в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Фото из Википедии

Украина каждые два-три месяца меняет способы борьбы с российскими ударными дронами, реагируя на модификации в беспилотниках врага.

Источник: президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Русские меняют ударные дроны (конструкцию -ред.) каждые два-три месяца. Мы меняем борьбу каждые два-три месяца. Они меняют двигатели – мы меняем интерсепторы. Они меняют количество, мы меняем РЭБы. Они обходят РЭБы – мы строим три-четыре линии РЭБов".

Детали: Зеленский отметил, что защита Украины и европейских стран от беспилотников должна стать системной работой, и это требует координации и финансирования.

"Это большая работа с большим финансированием, без какой-либо бюрократии. Бюрократия – это правильные решения в мирный процесс. Потому что вы можете что-то менять, а у "Шахедов" уже реактивные двигатели. Кстати, я не уверен, что у этих "Шахедов" (которые пересекли границу с Польшей в ночь на 10 сентября – ред.) были реактивные двигатели – судя по той скорости, которая была. Однако пока я не знаю всех деталей", – сказал также глава государства.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу

беспилотникиШахедвойна
