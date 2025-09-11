Зеленський і президент Фінляндії обговорили атаку РФ на Польщу та санкції проти Москви

У Києві Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. За його словами, значну увагу приділили атаці російських дронів на Польщу, необхідності посилення тиску на Росію, а також підтримці України на шляху до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у соцмережі Х

Деталі: За словами президента, вони провели "змістовну дискусію з широкого кола питань".

Реклама:

"Значна увага була приділена вчорашньому нападу росіян на Польщу. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через повітряний простір України та Білорусі був навмисним і аж ніяк не випадковим", – зазначив Зеленський.

фото: Зеленський

Він висловив жаль, що Росія зберігає здатність продовжувати і розширювати свою агресію.

"Потрібні рішучі кроки – не тільки з боку Європи – сильний тиск, який дійсно обмежить потенціал російського розпалювання війни", – заявив Зеленський.

614РЕКЛАМА:

фото: Зеленський

Він подякував Фінляндії за підтримку всіх санкційних заходів, шляху України до ЄС і відкриття кластерів, а також за участь у "коаліції укриттів".

Нагадаємо: