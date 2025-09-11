Усі розділи
Зеленський і президент Фінляндії обговорили атаку РФ на Польщу та санкції проти Москви

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 11 вересня 2025, 15:00
Зеленський і президент Фінляндії обговорили атаку РФ на Польщу та санкції проти Москви
ФОТО: Зеленський

У Києві Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. За його словами, значну увагу приділили атаці російських дронів на Польщу, необхідності посилення тиску на Росію, а також підтримці України на шляху до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у соцмережі Х

Деталі: За словами президента, вони провели "змістовну дискусію з широкого кола питань". 

"Значна увага була приділена вчорашньому нападу росіян на Польщу. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через повітряний простір України та Білорусі був навмисним і аж ніяк не випадковим", – зазначив Зеленський.

 
фото: Зеленський

Він висловив жаль, що Росія зберігає здатність продовжувати і розширювати свою агресію. 

"Потрібні рішучі кроки – не тільки з боку Європи – сильний тиск, який дійсно обмежить потенціал російського розпалювання війни", – заявив Зеленський.

фото: Зеленський

Він подякував Фінляндії за підтримку всіх санкційних заходів, шляху України до ЄС і відкриття кластерів, а також за участь у "коаліції укриттів".

Нагадаємо:

