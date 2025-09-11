Зеленский и президент Финляндии обсудили атаку РФ на Польшу и санкции против Москвы

В Киеве Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, значительное внимание было уделено атаке российских дронов на Польшу, необходимости усиления давления на Россию, а также поддержке Украины на пути в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х

Детали: По словам президента, они провели "содержательную дискуссию по широкому кругу вопросов".

"Значительное внимание было уделено вчерашнему нападению россиян на Польшу. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через воздушное пространство Украины и Беларуси был преднамеренным и отнюдь не случайным", – отметил Зеленский.

Он выразил сожаление, что Россия сохраняет способность продолжать и расширять свою агрессию.

"Нужны решительные шаги – не только со стороны Европы – сильное давление, которое действительно ограничит потенциал российского разжигания войны", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Финляндию за поддержку всех санкционных мер, пути Украины в ЕС и открытия кластеров, а также за участие в "коалиции укрытий".

