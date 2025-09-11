Келлог знову прибув до Києва

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог прибув із візитом до Києва.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на слова обізнаних українського та американського співрозмовників.

Деталі: Спецпредставник президента США з питань України Келлог прибув до української столиці у четвер, 11 вересня. Водночас наразі не відомо скільки днів буде тривати візит Келлога до України.

Візит Келлога відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці. Зокрема напередодні ЗМІ писали, що падіння російських безпілотників на території Польщі застало в дорозі спецпредставника президента США з питань України.

Нагадаємо: Востаннє Келлог відвідував Україну наприкінці серпня. Тоді він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.