Келлог снова прибыл в Киев

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова осведомленных украинских и американских собеседников.

Детали: Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг, 11 сентября. В то же время пока неизвестно, сколько дней продлится визит Келлога в Украину.

Визит Келлога происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице. Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало в пути спецпредставителя президента США по вопросам Украины.

Напомним: Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.