Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик

Анастасія ПроцЧетвер, 11 вересня 2025, 16:24
На Запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик
Загиблий Олександр Боровик. фото: 39 бригада тактичної авіації

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.

Джерело: 39 бригада тактичної авіації

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13:30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович, 19.04.1995 р.н".

Реклама:

Деталі: У бригаді повідомили, що причини та обставини загибелі наразі з’ясовуються. Там також висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Запорізька областьавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
фотоЗеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство
Усі новини...
Польща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю
Зеленський: Росіяни змінюють ударні дрони кожні два-три місяці, Україна реагує
Швеція оголосила про надання Україні $7 млрд на військову підтримку
Польща відправить своїх військових в Україну вчитися збивати дрони – ЗМІ
Останні новини
07:52
ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки
07:50
футболУкраїнець Судаков дебютував у складі португальської "Бенфіки"
07:27
Росія заявила про запуск ракети "Союз-2.1б" з космічними апаратами
06:25
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля узбережжя Камчатки
05:12
США відхилили план Китаю створити заповідник на спірному рифі біля Філіппін
03:49
Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
03:37
Німеччина здолала Фінляндію на шляху в фінал Євробаскету-2025
02:45
Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику
01:43
У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
01:02
6 українців стартують на чемпіонаті світу з легкої атлетики: розклад змагань першого дня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: