На Запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик
Четвер, 11 вересня 2025, 16:24
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
Джерело: 39 бригада тактичної авіації
Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13:30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович, 19.04.1995 р.н".
Деталі: У бригаді повідомили, що причини та обставини загибелі наразі з’ясовуються. Там також висловили співчуття рідним і близьким загиблого.