На Запорожском направлении погиб летчик Александр Боровик

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик.

Источник: 39-я бригада тактической авиации

Дословно: "С прискорбием сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат – летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич, 19.04.1995 г.р.".

Детали: В бригаде сообщили, что причины и обстоятельства гибели в настоящее время выясняются. Там также выразили соболезнования родным и близким погибшего.