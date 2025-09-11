Все разделы
На Запорожском направлении погиб летчик Александр Боровик

Анастасия ПроцЧетверг, 11 сентября 2025, 16:24
На Запорожском направлении погиб летчик Александр Боровик
Погибший Александр Боровик. фото: 39 бригада тактической авиации

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик.

Источник: 39-я бригада тактической авиации

Дословно: "С прискорбием сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат – летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич, 19.04.1995 г.р.".

Детали: В бригаде сообщили, что причины и обстоятельства гибели в настоящее время выясняются. Там также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

