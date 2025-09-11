Швеція оголосила про надання Україні $7 млрд на військову підтримку
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 11 вересня заявив, що його країна виділяє ще 70 млрд крон (близько $7,47 млрд) на військову підтримку України протягом найближчих двох років.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові артилерійські системи Archer.
Також він наголосив, що його країна готова надати додаткову підтримку Польщі, якщо це буде необхідно.
"Ми негайно зв'язалися з міністром оборони Польщі і заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить зацікавленість у цьому", – сказав Йонсон.
Він зазначив, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО. "Ми повністю солідарні з Польщею", – додав він.
Що було раніше:
- Нещодавно Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.
- Також писали, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.