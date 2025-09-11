Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швеція оголосила про надання Україні $7 млрд на військову підтримку

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 16:28
Швеція оголосила про надання Україні $7 млрд на військову підтримку
ілюстративне фото Getty Images

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 11 вересня заявив, що його країна виділяє ще 70 млрд крон (близько $7,47 млрд) на військову підтримку України протягом найближчих двох років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові артилерійські системи Archer.

Реклама:

Також він наголосив, що його країна готова надати додаткову підтримку Польщі, якщо це буде необхідно.

"Ми негайно зв'язалися з міністром оборони Польщі і заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить зацікавленість у цьому", – сказав Йонсон.

Він зазначив, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО. "Ми повністю солідарні з Польщею", – додав він.

614РЕКЛАМА:

Що було раніше:

Швеціядопомога Україніросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Швеція
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш
Польща і Швеція поглиблюють зв'язки у сфері оборони
У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: