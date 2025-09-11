Швеция объявила о предоставлении Украине $7 млрд на военную поддержку
Министр обороны Швеции Пол Йонсон 11 сентября заявил, что его страна выделяет еще 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные артиллерийские системы Archer.
Также он подчеркнул, что его страна готова оказать дополнительную поддержку Польше, если это будет необходимо.
"Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит заинтересованность в этом", – сказал Йонсон.
Он отметил, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО. "Мы полностью солидарны с Польшей", – добавил он.
Что предшествовало:
- Недавно Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.
- Также писали, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.