Швеция объявила о предоставлении Украине $7 млрд на военную поддержку

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 16:28
Швеция объявила о предоставлении Украине $7 млрд на военную поддержку
иллюстративное фото Getty Images

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 11 сентября заявил, что его страна выделяет еще 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные артиллерийские системы Archer.

Также он подчеркнул, что его страна готова оказать дополнительную поддержку Польше, если это будет необходимо.

"Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит заинтересованность в этом", – сказал Йонсон.

Он отметил, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО. "Мы полностью солидарны с Польшей", – добавил он.

Что предшествовало:

