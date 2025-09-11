Польща відправить своїх військових в Україну вчитися збивати дрони – ЗМІ
Четвер, 11 вересня 2025, 18:38
Агентство Reuters повідомило, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням Reuters
Деталі: Агентство нагадує, що Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.
Наступного дня співрозмовник агентства заявив, що представники польської армії відвідають Україну, аби під керівництвом місцевих інструкторів навчитися техніці збивання дронів.
Передісторія:
- У Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.
- Польща також обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю.
